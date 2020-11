"Proietti è nato e morto il 2/11, provate a fare 2 diviso 11", la coincidenza fa impazzire il web

Gigi Proietti lascia ancora il segno. La notizia della sua morte è arrivata ieri come un fulmine a ciel sereno. In queste ore circola sui social una domanda che ha lasciato increduli gli utenti. L'attore è nato e morto il 2/11 e ciò che viene fuori facendo due diviso undici è davvero sorprendente.

“L’ultima battuta. Ce l’ha lasciata lì”. Così il post è diventato virale al punto da non riuscire più a risalire all'origine. “Proietti è nato e morto il 2/11. Provate a fare 2 diviso 11” si legge. Se avete preso in mano la calcolatrice per fare i conti questo è il risultato che avete visto apparire sullo schermo: 0,1818181818.

Il riferimento a questo punto sarà chiaro per molti: in una delle sue più celebri barzellette, infatti, Proietti ripeteva all’infinito il numero 18. “Non smetterai mai di stupirci, Gigi”. Riportiamo di seguito il video della famosa barzelletta.

