Marco Baldini diventa papà per la prima volta, è nato Leonardo

Marco Baldini diventa papà per la prima volta a 61 anni, è nato il piccolo Leonardo. Incontenibile la gioia del papà che diffonde la notizia sui social prendendo in prestito le parole della canzone "Gigante" di Piero Pelù.

"Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo, è come una giostra la mente tu sei padrone di tutto e di niente. Gigante!" , scrive Marco Baldini sui social per annunciare la nascita del primogenito Leonardo. Per lo speaker radiofonico 61enne è il primo figlio, nato dall'amore con la compagna Aurora di 27 anni più giovane.

Marco ha conosciuto la sua compagna 4 anni fa per caso. Lei usciva da un matrimonio difficile, lui faticava a lasciarsi alle spalle la ludopatia e tutti i problemi economici che ne sono derivati. Per loro è stato un colpo di fulmine e la loro vita è cambiata. Con l'arrivo di Leonardo possono finalmente iniziare un nuovo capitolo all'insegna dell'amore e della felicità.

Il bimbo è nato il 1 novembre e Baldini ha postato su Instagram la foto della mano del bebè che stringe un suo dito. La gravidanza, invece, era stata annunciata nel giorno del suo 61esimo compleanno quando aveva scritto: "3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora".

