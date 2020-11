Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci vuole lasciare la Casa dopo la soffiata di Brosio

Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciare il Grande Fratello Vip. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dopo che l'ex moglie di Briatore ha scoperto che il programma andrà avanti fino a febbraio.

La soffiata è arrivata alle orecchie della Gregoraci da Paolo Brosio, nonostante gli fosse stato imposto il silenzio assoluto. La conduttrice non ha gradito la novità.

"Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio", ha commentato lasciando sgomenti gli altri concorrenti.

Secondo quanto previsto, la trasmissione all'interno della Casa più spiata d'Italia avrebbe dovuto concludersi il 4 dicembre. Ma adesso arriva una nuova data da Paolo Brosio che adesso dovrà fare i conti con il Grande Fratello.

Sono in corso, infatti, verifiche per capire e e quali provvedimenti prendere nei confronti di Brosio per aver rivelato una notizia che doveva rimanere segreta.

