Gigi Proietti, l'addio dei Carabinieri: "Ti ricordiamo con il volto del Maresciallo Rocca"

La morte di Gigi Proietti nel giorno del suo ottantesimo compleanno, il 2 novembre 2020, ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo. Anche l'Arma dei carabinieri, infatti, ha voluto rendere omaggio all'artista che in tv entrò nelle case di tutti gli italiani con l'interpretazione del Maresciallo Rocca in una Fiction Rai di grande successo.

«Ha saputo farci sorridere con tanti personaggi e mille sguardi, espressioni, barzellette. Noi vogliamo continuare a ricordarti così, col volto del Maresciallo Rocca, che hai interpretato con umanità, passione e la giusta dose di ironia. Ciao #gigiproietti». Così sui social l’Arma dei carabinieri ricorda l’attore scomparso oggi di cui posta la foto in divisa della fiction Rai.

