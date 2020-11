"Grande Fratello Vip", si festeggia Halloween tra baldoria e trasgressione

Si festeggia Halloween anche al "Grande Fratello Vip". Dentro la Casa più spiata d'Italia, il 31 ottobre, c'è stata una festa in costume.

Ormai è una tradizione per il reality festeggiare la notte più spaventosa dell'anno anche con i concorrenti dentro alla Casa. Il Grande Fratello, questa volta, ha organizzato una cena in Superled. Non è solo divertimento, i vip si sono impegnati per guadagnare una ricompensa nascosta nel "Covo delle streghe" con una caccia al tesoro.

Dopo la cena, i concorrenti si sono scatenati in una festa tra balli, baldoria e un bacio inaspettato: quello tra Dayane e Rosalinda.

Costumi e trucco curati nei dettagli per i vip dentro alla Casa. C'è un conte Dracula/Pretelli pronto ad azzannnare al collo con sensualità la sua Mina/Elisabetta, ci sono le gemelline fantasma di "Shining", interpretate da Stefania e da Tommaso, e poi ancora Shrek, la mummia, scheletri in abbondanza e vestiti sporchi di sangue.

