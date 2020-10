Ligabue: "La foto con il bacio gay? Non ero io, attenti alle fake news"

Luciano Ligabue pronto a smentire le voci che lo identificavano come il misterioso musicista in una foto con un bacio gay. Volto coperto da pixel e bacio appassionato ad un altro uomo davanti alla stazione Centrale di Milano, era questa l'immagine che ha fatto il giro del web. In tanti hanno subito pensato che si trattasse proprio di Ligabue che, in occasione della presentazione del suo libro autobiografico "È andata così", al Teatro Asioli di Correggio, esce allo scoperto.

"Non ero io" dice categoricamente il cantautore e invita a fare attenzione alla diffusione di fake news. L'immagine era stata pubblicata da Dagospia e poi rimossa, ma aveva già fatto il giro della rete. Il volto dell'uomo non era evidente ma è scattato subito il toto-nomi e Ligabue era in cima alla lista.

Il cantautore ha voluto mettere le cose in chiaro - con ironia - alla presentazione della sua autobiografia scritta a quattro mani con Massimo Cotto, speaker radiofonico, scrittore e giornalista. Ligabue dopo aver precisato di non essere lui quello in foto, si è concesso qualche battuta con l'intervistatore commentando le catene da rapper e la sigaretta in mano. "Non sapevo fumassi", gli ha detto il giornalista: "Se comincio te lo dico", ha replicato il cantante.

L'intervista ha poi preso un taglio più serio e Ligabue ha invitato tutti a stare attenti alle fake news. "Il danno che ne deriva tocca il diretto interessato, ma anche chi sta leggendo - ha detto -. Si arriva a non capire più più dove finisce la verità e comincia la balla. Se volete avere la vostra visione del mondo vicino a una visione del mondo sana, alzate le antenne...".

