"Ballando con le Stelle", Ninetto Davoli è il secondo eliminato: ecco come è andata

C'è il secondo concorrente eliminato a "Ballando con le Stelle". Nella puntata di ieri del format televisivo di Milly Carlucci è stato eliminato Ninetto Davoli, in coppia con la maestra Ornella Boccafoschi.

Questa "movimentata" edizione di Ballando con le stelle è giunta a metà. Il talent show condotto da Milly Carlucci, con l'immancabile Paolo Belli, arrivato alla sua quindicesima edizione, conferma di essere fiore all'occhiello della rete ammiraglia, conquistando ogni settimana ottimi risultati.

Nella seconda puntata è stata eliminata Barbara Bouchet, ieri è toccato a Ninetto Davoli. La giuria non ha apprezzato fino in fondo la performance della coppia, così l’attore e la ballerina hanno conquistato a malapena il penultimo posto. Anche il voto social, che quest'anno ha sostituito il televoto, non è stato clemente con i due.

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi hanno dovuto sfidare Antonio Catalani e Tove Villfor. Il pittore e la sua maestra non hanno ricevuto parole molto incoraggianti dalla giuria, entrambi sono stati "accusati" di avere poca personalità e non si capisce chi conduca realmente nella coppia. Ad ogni modo, anche questa volta, si sono salvati con il 71% delle preferenze. Grazie al prezioso contributo del pubblico, il pittore è riuscito a superare pure il secondo ballottaggio.

© Riproduzione riservata