Elettra Lamborghini: "Ecco perché mia sorella non era alle mie nozze"

La notizia del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack ha fatto il giro dei media, così come le foto della cerimonia e della festa. Ai più, però, non è sfuggito un particolare importante: mancava la sorella Ginevra. Elettra Lamborghini rivela il motivo in una intervista sul settimanale "Chi".

Tre abiti da sposa, musica, sfarzo e divertimento per le nozze di Elettra Lamborghini sul Lago di Como. Una festa perfetta ma con una grande assenza. Se da un lato le sorelle Lucrezia e Flaminia erano accanto alla sposa come testimoni, dall'altra il fratello Ferruccio assisteva commosso alle nozze. Non ha partecipato la sorella Ginevra.

A dire il vero qualche segnale era stato già lanciato. Ginevra, infatti, ha partecipato a modo suo, con un messaggio social ai due piccioncini: "Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io" ha scritto, facendo schizzare la curiosità alle stelle.

Elettra non si pente di alcuna scelta. "Eravamo in pochi ma buoni (...). Era il mio matrimonio e c'erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c'era ha fatto parte della mia vita", ha raccontato nell'intervista, confermando di fatto che la sorella non era ospite gradito.

Non si conoscono le cause degli screzi tra le due sorelle, ma sembra che Ginevra abbia debuttato da poco come cantante e che Elettra non abbia gradito l'invasione in un campo in cui lei è molto affermata.

La neo sposa ricorda con gioia ogni momento del matrimonio e confessa di essere pronta a rifarlo: "Con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni", ha rivelato.

