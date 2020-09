Sicily Coast to Coast, da Mondello 9 tappe in bicicletta alla scoperta dell'isola

Tutto pronto per Sicily Coast to Coast, il tour alla scoperta dell'isola in bicicletta. Partirà domani, venerdì 25 settembre alle ore 8.00 dall’antico stabilimento balneare di Mondello proseguendo per nove tappe. L'obiettivo della manifestazione, aperta gratuitamente a sportivi e appassionati ed ideata ed organizzata dall’associazione sportiva “Now Team”, è valorizzare il territorio in chiave green.

Ci saranno già i primi 15 iscritti, che effettueranno l’intero tour e tanti altri ciclisti di associazioni sportive che hanno aderito al progetto si aggregheranno lungo il percorso. Restano aperte le iscrizioni per le singole tappe.

Il tour sarà guidato da Daniele Di Gregoli, atleta e comunicatore dell’associazione, e toccherà tutte le province siciliane, passando per borghi marinari, spiagge, campagne, angoli insoliti e nascosti, alla scoperta di tradizioni paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.

Il tour sarà interamente video documentato e accompagnato da micro racconti legati alla storia, alle tradizioni, alla gastronomia locale, alle cantine, birre artigianali e prodotti tipici, oltre che naturalmente allo sport. Ciò al fine di produrre un documentario volto alla promozione delle coste siciliane attraverso il cicloturismo, che sempre più si sta spopolando in tutto il mondo come stile di viaggiare green.

Il video sarà presentato nei più grandi saloni internazionali del Turismo, diventando bagaglio di comunicazione per la promozione della Sicilia ed inoltre sarà lanciato sulla piattaforma YouTube supportato da una campagna di marketing digitale.

L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo; dall’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

“Non è un semplice giro in bicicletta della Sicilia rivolto ad appassionati – dice l’assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Manlio Messina – ma la caratteristica che rende qualcosa di diverso “Sicily Coast2Coast” è il progetto legato al racconto di una Sicilia diversa, vista da una prospettiva diversa, con gli occhi degli sportivi che amano la loro terra, con i suoi paesaggi, la sua cultura e le sue eccellenze. Attendiamo di vedere il video che verrà fuori da questa esperienza per mostrarlo in Italia e all’estero”, conclude Messina.

Per il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Un progetto che coniuga valori come la promozione per la mobilità sostenibile e il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio. La Sicilia percorsa in bici, come un cammino spirituale che ci consegnerà una testimonianza della cultura ultra millenaria della nostra terra mostrandoci le tante eccellenze che la caratterizzano ancora oggi”

"Abbiamo sempre considerato lo sport come uno strumento d’eccezione che consente di raggiungere obiettivi ambiziosi a lungo termine – afferma Luigi Zumbo, Presidente dell’Associazione Now Team - L’inclusività, la solidarietà, la capacità di lavorare in team e adesso più che mai la conoscenza e promozione del nostro territorio".

© Riproduzione riservata