Il principe Harry cambia taglio di capelli, ecco il nuovo look dell'ex royal

Harry Windsor, ex Duca del Sussex, torna a mostrarsi sui social con un look tutto nuovo. In un video in cui supporta un'iniziativa benefica, Harry appare con un taglio di capelli e una barba diversi.

L'ex royal ha registrato un video per sostenere il Trailwalker Relay 2020, l'iniziativa nata per sostenere The Gurkha Welfare Trust e Oxfam che, in quest'anno, stanno cercando di affrontare l'emergenza coronavirus in Nepal.

Il cambiamento di look è balzato immediatamente agli occhi. La chioma di Harry è più corta sui lati. Sembra che deciso di rinunciare al taglio semplice con capelli al naturale per passare a un taglio più strutturato. A questo si accompagna una perfetta rasatura della barba.

Dietro a questa scelta potrebbe esserci lo zampino della moglie Meghan Markle. L'ex Duchessa, infatti, ha spesso dichiarato che per lei l’immagine è tutto, tanto da voler sottoporre suo marito a un trapianto di capelli.

