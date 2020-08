Scardina positivo al Covid ma è polemica: "In palestra e dal barbiere senza tampone"

Daniele Scardina - nuovo concorrente di "Ballando con le stelle" - risulta positivo al Covid e su di lui si scatena una pioggia di polemiche.

Rientrato a Roma dalla Sardegna, il pugile, ex fidanzato di Diletta Leotta, non si sarebbe sottoposto al tampone. Anzi, avrebbe ripreso la routine di sempre, allenandosi in palestra - nel quartiere Prati - e andando dal barbiere.

“Quando Scardina ci ha chiesto di potersi allenare da noi - ha spiegato lo staff della palestra - sapevamo che era stato in Sardegna e gli abbiamo chiesto di compilare l’autocertificazione standard in materia di Covid. Gli abbiamo chiesto se fosse sano e la risposta è stata 'sì'”.

Tuttavia, Scardina era già positivo al Covid, "portandolo in giro" senza saperlo. Oltre al barbiere, infatti, Scardina ha frequentato anche dei locali per degli aperitivi. In più, avrebbe anche scattato delle foto con dei fan senza indossare la mascherina.

