Michelle Hunziker dichiara amore alla Sicilia: "Accolta come una di famiglia"

Attraverso una sua foto in riva al mare, e condivisa sui social, Michelle Hunziker parla della Sicilia, raccontando il suo primo "incontro" con l'Isola.

"È qui che fui battezzata all’italianità. In un’estate del 1992 a Militello feci l’esperienza che mi flashò a tal punto da voler diventare italiana un giorno. Dalla ricotta calda nel suo siero alla mattina, portata dalla nonna in lutto dei miei amici, alle camminate nelle distese interminabili di terra rossiccia e fichi d’india. Una terra antica piena di cultura e profumi meravigliosi con la sua gente ospitale la quale ti accoglie come se fossi un membro della loro famiglia".

Michelle Hunziker è nata in Svizzera e nel 1983 si è trasferita con l'intera famiglia da Sorengo (nella Svizzera italiana) a Ostermundigen, nei pressi della capitale Berna (nella Svizzera tedesca). Nel 1994 è partita per Milano alla ricerca di un lavoro nel campo della moda. Qui è stata selezionata dalla Riccardo Gay con la quale inizia a sfilare per firme importanti della moda come Giorgio Armani, Rocco Barocco, La Perla.

Ancora minorenne, nel 1994, ha una storia con il conduttore televisivo Marco Predolin, di 25 anni più vecchio, storia che, all'epoca, fece scandalo proprio per la minore età della showgirl.

Nel 1995, dopo un concerto a Milano, ha conosciuto il cantante Eros Ramazzotti, da cui ha una figlia, Aurora Sophie, nata il 5 dicembre 1996. Sposi il 24 aprile 1998, i due si sono separati nel 2002, per poi divorziare nel 2009. Dal 2011 è legata all'imprenditore Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell'omonima casa di moda. I due si sono sposati nel 2014. L'anno prima era nata la loro prima figlia, Sole. Nel 2015 invece è nata la loro secondogenita, Celeste.

