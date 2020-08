Diletta Leotta: "Con Ibrahimovic nessun flirt, fra noi solo un rapporto di lavoro"

Finita la storia con il pugile Daniele Scardina, Diletta Leotta smentisce un nuovo presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic. Il gossip era stato alimentato da un recente video, condiviso su Tik Tok, in cui la bella giornalista catanese improvvisava un breve ballo insieme al fuoriclasse del Milan.

Poi una cena insieme ad alcuni amici comuni a Milano fino ad un incontro in Sardegna. Tuttavia, la conduttrice di Dazn ha voluto chiarire subito che fra lei e il calciatore c'è solo un rapporto di natura professionale. Al tabloid britannico Sun, infatti, alcuni portavoce hanno riferito: “Non vi è alcuna relazione tra i due, a parte una collaborazione professionale”.

Intanto, il pugile Scardina ha rilasciato ultimamente delle dichiarazioni sulla rottura con la Leotta. I due hanno avuto una storia che dopo un anno è naufragata. Colpa di un presunto tradimento da parte di "King Toretto". Tradimento che il pugile ha respinto, raccontandosi al settimanale Chi.

“Io la amo e non l’ho tradita – ha detto –. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato".

E ancora: "Sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso siamo in vacanza, ma non insieme". Dal canto suo, la Leotta ha preferito non raccontare molto della sua relazione ormai finita. Al settimanale Gente, infatti, ha detto: “La storia fra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social".

