Latina, Emma Marrone annuncia il nuovo singolo scritto da Calcutta e Dardust

Si intitola "Latina" il nuovo singolo di Emma Marrone, scritto da Calcutta e Dardust. Lo ha annunciato la cantante salentina proprio oggi sul suo profilo Instagram.

"Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta e Dardust. Mi sono emozionata, era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo, una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento. SONO SOLO UNA CANZONE E SONO QUI DENTRO LA RADIO".

E in effetti Emma qualche indizio lo aveva già dato pubblicando uno screenshot. "La canzone si chiama LATINA. Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno", ha scritto a margine della foto.

"Latina" arriva a meno di un anno dall’album Fortuna e mentre Emma Marrone si trova occupata nelle selezioni per la nuova edizione di X Factor di cui è giudice con Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli .

© Riproduzione riservata