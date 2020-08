Covid-19, Elettra Lamborghini cancella i suoi concerti: "Non è il momento, non siamo pronti"

Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i concerti in programma per la situazione Covid.

Lo ha annunciato la stessa cantante in un tweet che in venti minuti ha già raccolto oltre mille like.

«Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non è il momento», ha cinguettato Elettra. «Ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti, ma non siamo ancora pronti». Il suo recente concerto in una discoteca di Gallipoli aveva suscitato molte polemiche.

Elettra Lamborghini al Praja di Gallipoli: folla e assembramenti di giovani

