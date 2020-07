Miss Italia torna in Sicilia, due appuntamenti a Siracusa e Custonaci

Miss Italia torna in Sicilia con due appuntamenti. La vista mozzafiato sul mare, venerdì 31 luglio alle 21,30, accenderà i riflettori nella struttura Lido San Lorenzo in contrada Bove Marino a Siracusa dove si raduneranno, cariche di speranza, le numerosissime candidate provenienti da tutta la Sicilia.

La successiva selezione regionale è in programma martedì 4 agosto alla stessa ora presso l’Ex Centro Sociale Polivalente Cerriolo di Custonaci in provincia di Trapani. Le due serate di bellezza, guidate dal responsabile unico Salvo Consiglio, saranno all'insegna dell'eleganza su scenografie sempre diverse con l’inossidabile Antonello Consiglio e Chiara Esposito, volto Rai, nel ruolo di presentatori.

Salvo Consiglio ha sottolineato che “gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari. Dopo avere iniziato in precedenza, siamo pronti, tra tante difficoltà ma con la consapevolezza di fare sempre del nostro meglio con professionalità. Miss Italia non si ferma mai e continua a portare per l’Italia il suo esclusivo fascino”.

Prima della sosta erano state svolte tre selezioni regionali. L’ultima il 2 marzo nell’Auditorium Comunale di Gioiosa Marea in collaborazione con Anna Salanitro e la direzione di Ekaterina Melnikova con le coreografie di Ilenia Scuderi. Reginetta della serata fu la diciottenne Chiara Siciliani di San Filippo del Mela.

