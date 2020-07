Rai: "Dopo La vita in diretta, Lorella Cuccarini potrebbe condurre lo Zecchino d'Oro"

Il direttore di Raiuno respinge qualsiasi problema nei confronti di Lorella Cuccarini che non sarà più alla conduzione de La vita in diretta con Alberto Matano lasciato da solo al comando, anzi pensa per lei ad altri programmi.

Ad assicuralo lo stesso nel corso della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione: "Ho letto molte polemiche, troppe. Io e Lorella Cuccarini abbiamo un rapporto ottimo. Ho deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica tout court. Non ho nulla contro la sua persona. Ho pensato di far rientrare Lorella nella sua specialità ossia l'intrattenimento. Nella mia ipotesi, c'è anche lo Zecchino d'Oro ma stiamo parlando anche di altri impegni".

Coletta parla anche Domenica In e ha parole di elogio per Mara Venier: "Sono contento di riconfermarla alla guida del contenitore domenicale. In questa edizione, è rimasta solo lei, le abbiamo tolto tutto ma ha portato avanti tre ore di programma, senza ingredienti, e ha ottenuto risultati migliori rispetto all'anno scorso. Non ho avuto dubbi. Mara ha accolto una mia richiesta: mantenere uno spazio dedicato all'informazione".

