L'oroscopo di oggi, 10 luglio: cosa accade se Luna e Nettuno sono contrari?

Che succede oggi se Luna e Nettuno sono contrari? Ecco l'oroscopo di oggi firmato Barbanera e in onda anche su Rgs.

Ariete. Giornata pacifica che non vi invita all'azione ma ad un vagare con la fantasia tra progetti futuribili, ispirazioni, sogni, nostalgie e ricordi.

Toro. Giornata dell'amicizia: la Luna, Nettuno e Giove tutti schierati a vostro favore. Contatti e forse anche un acquisto che state meditando da tempo.

Gemelli. Alta nel cielo e congiunta a Nettuno, la Luna non fa per voi e ne avvertite l'energia confusa alzandovi dal letto già con il piede storto.

Cancro. Questa sì che è una giornata fantastica per voi. Con Luna e Nettuno a favore avete in mano la chiave giusta per aprire il cassetto ed estrarne un desiderio.

Leone. Un segreto vi pesa sulla coscienza. Confessatelo facendo spazio nell'armadio: uno scheletro è ingombrante specie per delle persone leali come voi.

Vergine. Luna e Nettuno contro di voi incitandovi a dire al partner tutta la verità. Non confondete le acque adducendo motivazioni che non stanno in piedi.

Bilancia. Giornata zeppa di impegni ma serena. Se non fosse per un tarlo che vi lavora in testa Avete frainteso o un collega vi ha fatto delle avances?

Scorpione. Luna acquatica che vi coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore come se non ci fosse un domani.

Sagittario. Giornata turbata dalla congiunzione Luna-Nettuno. I tempi dell'indeciso e amato bene sono biblici e si sa che a voi l'attesa proprio non piace.

Capricorno. Una giornata magica, addolcita da Luna e Nettuno. Ottimi rapporti con l'ambiente. Messaggini romantici al cardiopalmo. Clima disteso in famiglia.

Acquario. Il lavoro, la vostra soddisfazione. Lavorate di buona lena senza neanche guardare l'orologio con la prospettiva di intascare un bonus extra.

Pesci. Giornata memorabile. Un cielo pieno zeppo di amici riesce nell'impresa di distogliervi dalle pene d'amore per una serata all'insegna dell'allegria.

