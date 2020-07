Primo figlio in arrivo, Stash e la fidanzata condividono su Instagram il video dell'ecografia

Al settimo cielo per l'arrivo del loro primo figlio, Stash e la fidanzata Giulia Belmonte condividono su Instagram un video dell'ecografia.

Il parto è previsto per novembre, e i due hanno sempre difeso la loro privacy fino a quando non hanno annunciato l'arrivo del bebè. Da allora Stash, frontman dei The Kolors, non ha fatto mistero della sua felicità, condividendo dei momenti insieme alla sua ragazza. L'ultimo, appunto, quello dell'ecografia.

Ultimamente, Stash ha anche dedicato Flor di Luna di Carlos Santana al bebè nel pancione della fidanzata.

