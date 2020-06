Coronavirus, lo studio: "La quarantena? Negativa per i bambini, 7 su 10 sono regrediti"

A conferma di tante valutazioni fatte dai genitori, ecco che uno studio del Gaslini di Genova conferma e dimostra l'effetto negativo della quarantena sui bambini. Sette minori su dieci infatti sono regrediti, presentando vari disturbi come paura del buio, pipì a letto, ansia da separazione.

Lo studio è stato promosso dall’Irccs Giannina Gaslini di Genova e guidato dal neurologo Lino Nobili, a capo del dipartimento di Neuropsichiatria infantile dell’istituto. Secondo una indagine effettuata su circa 3.200 minori, il 65% dei bambini sotto i 6 anni e il 71% di quelli sopra i 6 anni hanno subìto disagi provocati dal lockdown imposto dall'emergenza Coronavirus.

Pianto inconsolabile o difficoltà ad addormentarsi sono alcuni dei disagi riscontrati.

"Sono i bambini quelli che - secondo la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa - hanno pagato un prezzo particolarmente alto durante il lockdown. Non poter andare a scuola, non poter giocare in un parco, li ha penalizzati".

