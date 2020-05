Beni di prima necessità per le donne: raccolta fondi a Palermo, Messina e Marsala

Raccolta fondi a Palermo, Messina e Marsala per acquistare beni di prima necessità da distribuire alle donne che oggi si trovano in difficoltà, vista l'emergenza Coronavirus.

Oltre ai prodotti alimentari e a quelli per l’igiene personale e della casa, per le donne sono prodotti di prima necessità anche i prodotti per l’igiene intima, gli assorbenti, i tamponi e le coppette mestruali, nonostante a tutti questi prodotti in Italia sia ancora applicata l’Iva al 22%, cioè quella che viene applicata a tutti i prodotti non considerati essenziali.

"Forse ancora sfugge a chi ci governa, ma noi donne abbiamo il ciclo ogni 28 giorni e gli assorbenti sono un’esigenza che si ripete ogni mese e non possiamo non usarli. Ogni donna, durante il periodo fertile, che dura in media quarant’anni, ha circa 450 cicli mestruali e consuma tra i diecimila e i 14mila assorbenti", afferma Simona Paladino del circolo Arci Scirocco di Marsala.

"La società può essere organizzata su nuove basi, è possibile una vita senza violenza patriarcale e razzista e libera dallo sfruttamento, partendo dalla solidarietà attiva tra donne. Crediamo fermamente che la lotta femminista vive nei nostri gesti e trasforma la realtà con la forza della collettività", concludono.

