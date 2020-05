Francesca Fialdini confessa in tv: "Ho pensato di farmi suora"

Francesca Fialdini, conduttrice della trasmissione "Da noi... a ruota libera", ha confessato di quando in passato ha pensato seriamente di farsi suora.

"C'è stato un momento in cui mi sono chiesta se quella della fede fosse la strada per me - ha detto a Caterina Balivo, ospite di Vieni da me -. Ho dunque pensato di prendere i voti".

Aveva 16 anni quando la conduttrice, durante un viaggio a Lourdes, ha iniziato a meditare questa scelta. "Da quella volta ho legato un po’ il mio cuore a questo posto e ci torno sempre tanto volentieri. Spesso ci ossessioniamo con il lavoro che facciamo, cerchiamo sempre di essere al meglio possibile, di fare il meglio possibile, ma se prima non ci si sente comunque nella mani di Dio, rischiamo di fare una scommessa sul nulla".

