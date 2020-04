Christian Vieri, ex bomber e padre di due bambine: "Basta figli, sono troppo vecchio"

Padre di due bambine, Stella e Isabel, Christian Vieri - 46 anni - dice basta ai figli. Insieme all'ex velina siciliana Costanza Caracciolo, l'ex bomber ha costruito una famiglia nel giro di poco tempo.

Poco dopo la nascita della piccola Stella, la Caracciolo infatti è rimasta nuovamente incinta. Ma alla domanda di un ipotetico terzo figlio, l'ex calciatore ha risposto di no.

In diretta su Instagram insieme a Manuela Arcuri, Vieri ha dichiarato che due femminucce sono più che sufficienti.

"È pieno di femmine in casa, pieno di bimbe. Manca un maschio? No, no. Basta, basta sono troppo vecchio”, ha detto.

“Tanto lo devo fare io”, ha aggiunto la moglie Costanza.

