Masha e Orso, in tv una puntata speciale sulla quarantena

DeAJunior (Sky, 623), il canale satellitare che trasmette la serie fenomeno "Masha e Orso" su Sky, manderà in onda in esclusiva e in prima tv per l'Italia oggi alle 9.15 un mini episodio speciale del cartone animato dedicato alla quarantena e a come trascorrere il tempo a casa in questi giorni difficili. L'episodio, dopo la prima messa in onda, sarà poi in rotazione sul canale e disponibile per tutti sul sito www.deajunior.it.

Nella puntata speciale, creata dalla società Animaccord che produce la serie animata a Mosca, dal titolo "Masha e Orso - Cosa fare a casa durante la quarantena", Masha si destreggia a casa con Orso tra tante attività. Questi i consigli per i più piccoli per star bene a casa: iniziare la giornata con un piccolo allenamento fisico; mangiare frutta e verdura; lavarsi le mani; cucinare insieme il pranzo; quando si finisce di pranzare, lavare i piatti; aiutare gli adulti con le pulizie di casa; fare i compiti; quando si è finito tutto, guardare i cartoni animati; fare un pigiama party prima di andare a dormire; andare a dormire in orario.

Andranno anche in onda sul canale e saranno presenti sul sito www.deajunior.it dei cartelli con le immagini di Masha e Orso con i consigli per i bambini su come comportarsi e quali precauzioni prendere contro il coronavirus.

Masha e Orso è la serie diventata negli ultimi anni un fenomeno globale ed è amata dai bambini di tutto il mondo: il video per bambini più visto su Youtube è attualmente proprio l'episodio di Masha e Orso "Recipe for Disaster" con oltre 4,2 miliardi di visualizzazioni.

