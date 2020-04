L’oroscopo di oggi, martedì 7 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, martedì 7 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Atmosfera leggera sul piano emotivo. In perfetta sintonia con il partner, autorevoli con i colleghi e teneri con i pargoli anche se fanno qualche bizza.

Toro. Sentimenti vigorosi, emozioni vive, profonde, vi faranno sentire partecipi di quanto accade intorno a voi, e ricchi di aspettative.

Gemelli. Neanche il fatto che siete al lavoro può togliervi il sorriso, grazie alla Luna in Bilancia dispensatrice di creatività, dolcezza e intuito. Giornata puntata su una maggiore libertà di pensiero e di azione.

Cancro. Niente lamenti, se oggi il partner prende le dovute distanze. Siete freddi come un iceberg, tanto da scoraggiare qualunque proposta di pace.

Leone. Non vi lasciate sfuggire un’occasione d’oro e, con una mossa elegante e tempestiva, portate felicemente a termine un affare molto promettente.

Vergine. La professione resta... croce e delizia! Il senso del dovere vince la voglia di trasgressione e collaborare, anche a distanza, con gli altri tiene a bada i colpi di testa.

Bilancia. Potete usufruire di un discreto senso pratico: ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da fare e di muovervi in tempo.

Scorpione. Lavoro e professione guadagnano punti: siete abili e convincenti, e le belle opportunità sono a portata di mano. Fate il vostro gioco!

Sagittario. Un successo legale, una multa scampata, una controversia che si risolve a vostro favore sono sufficienti per farvi sentire baciati dalla fortuna. L’amore è felice per le coppie in cui attrazione e armonia sono stabili.

Capricorno. Non tutto ciò che avete in mente può essere messo in pratica, soprattutto a causa della situazione esterna che è ancor abbastanza complessa.

Acquario. Un martedì costruttivo, grazie alla coppia Luna-Saturno che si fa in quattro per tenere insieme le vostre certezze. Progetti a breve scadenza.

Pesci. Luna anonima per tutto il giorno, ma che offre in compenso ampi spunti di riflessione in merito a questioni economiche di un certo rilievo.

