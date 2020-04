L'oroscopo di oggi, domenica 5 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, domenica 5 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Domenica di grandi pulizie! Ideale per rimettere a posto armadi e cassetti. Invasi dal sacro fuoco dell’ordine, farete tutto con grande velocità ed efficienza.

Toro. Rafforzata dal trigono di Plutone, la Luna in Vergine vi regala il meglio di sé quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo!

Gemelli. Assediati dalla Luna in Vergine, tutto vi va stretto: la professione, a seguire la famiglia, il partner e voi stessi. Non sopportate proprio nessuno.

Cancro. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con un familiare. Nella positività di questo ritmo, il malumore stona.

Leone. Discreto andamento della giornata. Giocherete in difesa di fronte alle emozioni, ma in compenso nelle questioni pratiche sarete costruttivi.

Vergine. In transito nel segno dove raccoglie le energie di Urano, garante di solida tenuta emotiva, la Luna riesce a deviare il raggio ostile di Venere. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità positiva.

Bilancia. Il vostro patrimonio e l’economia domestica hanno forse bisogno di una gestione più attenta, meno affidata all’improvvisazione.

Scorpione. Con la complicità della Luna, tutto ciò che è adatto a voi e concreto, dal bricolage alla cucina salutista, vi riesce a meraviglia. Buonumore senza pretese. Discussioni appassionate sulle questioni che vi stanno più a cuore.

Sagittario. La vostra simpatia oggi non colpisce nel segno e non basta a salvarvi dalle grinfie di un familiare inflessibile e dal disbrigo di compiti noiosissimi.

Capricorno. La Luna armonica a Urano dona consistenza alle vostre iniziative e garantisce successo a tutti i progetti: d’amore, di affari, di lavoro. Oggi dedicatevi alle faccende di casa.

Acquario. Costretti a volare raso terra dalle contingenze odierne e da alcuni problemi che vi danno qualche pensiero, lanciate evidenti segnali d’insofferenza.

Pesci. Malintesi con il prossimo, soprattuto con i vostri cari, la sensazione di disagio e una malinconia infondata sono il frutto della quadratura Luna-Venere.

© Riproduzione riservata