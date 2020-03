L'oroscopo di oggi, venerdì 27 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, venerdì 27 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Colpevole anche qualcuno che vi ha fatto lo sgambetto, vi sentite piuttosto stanchi e affaticati. Avete bisogno di maggiore riposo e relax.

Toro. La Luna transita nel vostro segno, in coppia con Urano e in armonia con Mercurio. Voglia di cambiamento, mediata per da logica e buon senso.

Gemelli. La coppia Luna-Urano staziona nella Casa del silenzio e dell'immobilità, condizione che con il vostro carattere dinamico fa decisamente a pugni.

Cancro. Luna e Mercurio dalla vostra: in coppia si chiacchiera ma non si discute, anche se i punti di vista sono diversi trovate un punto di incontro.

Leone. In una questione importante chiederete l'aiuto di una persona esperta. Ma dovreste imparare a cavarvela da soli e rischiare anche qualcosa.

Vergine. A causa di equivoci accumulati nel tempo, non riuscite a occuparvi con il partner di alcune questioni spinose. Cercate di chiarirvi, se non volete complicazioni.

Bilancia. Difficile staccarsi dai ricordi, accettare i cambiamenti e la fine delle cose: sarebbe un lungo lavoro da fare dentro di voi nei ritagli di tempo!

Scorpione. Con i figli adolescenti non occorrono lunghi discorsi, vi capiscono al volo e oggi, straordinariamente, vi obbediscono: stanno davvero crescendo!

Sagittario. Occhio ai dissidi e ai contrasti più o meno evidenti. A volte è preferibile fidarsi più del lupo che dell'agnello, anche se può sembrare strano.

Capricorno. Mutamenti improvvisi, tutto cambia alla velocità della luce. La vita non finisce mai di sorprendervi, facendovi perdere la testa per uno sconosciuto...

Acquario. In questo momento forse non vi sentite al top della forma, tuttavia con la giusta disciplina e il giusto autocontrollo potrete rimediare.

Pesci. A volte è dura aprire gli occhi, convincersi e scoprire che alcune cose erano soltanto illusioni. Comunque sempre meglio tardi che mai.

