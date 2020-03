Coronavirus, Tiziano Ferro canta per i fan: "Ho compiuto 40 anni e il mondo è cambiato"

In collegamento con i suoi fan via Instagra, Tiziano Ferro ha intonato "I migliori anni della nostra vita" per i suoi fan in diretta Instagram. Lo scorso 21 febbraio, il cantante di Latina ha compiuto 40 anni, ma dopo questo evento tutto è cambiato per via dell'emergenza Coronavirus. "Ho compiuto 40 anni e il mondo è cambiato", ha detto il cantante.

Ecco che Ferro ha voluto riflettere su questo insieme ai suoi sostenitori, lanciando un messaggio di speranza sulle note della famosa canzone di Renato Zero.

Tiziano Ferro sta vivendo questi giorni di quarantena a Los Angeles, dove vive insieme al marito Victor Allen.

