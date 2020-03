Coronavirus, Mara Venier: "Torno a condurre Domenica in ma ho paura"

Dopo una pausa, Mara Venier torna oggi a condurre Domenica in.

Vista l'emergenza Coronavirus, non ci sarà nessun ospite in studio. Interverranno tutti via Skype. La conduttrice si è detta preoccupata, e ha detto: "Penso sia giusto cercare di regalare un sorriso in un momento così drammatico, provare ad alleggerire, non sarà facile ma ci provo".

"Ho scelto io di riprendere, anche se ho paura. Sono giorni e giorni che non dormo, le notizie sono terribili e non si riesce a vedere la luce". Sulla trasmissione, in onda oggi pomeriggio su Raiuno, ha poi aggiunto: "Non garantisco che il programma durerà tre ore e mezzo. È un tentativo. Speriamo di farcela”.

© Riproduzione riservata