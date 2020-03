Il doodle di Google dedicato a Ignaz Semmelweis: il medico che insegnò a lavarsi bene le mani

L'occasione è l'anniversario dell'inizio del suo tirocinio come capo degli specializzandi della più grande clinica ostetrica di Vienna. Il doodle di Google celebra oggi il medico ungherese Ignaz Semmelweis, e mai come oggi, nel pieno dell'emergenza coronavirus, il suo insegnamento va preso alla lettera.

Con un disegno animato, che rende omaggio al medico, Google illustra il modo corretto di lavarsi bene le mani.

LA SCOPERTA. Nell'aprile del 1847 scoprì che la febbre puerperale, che a quel tempo era responsabile della morte di un gran numero di donne che partorivano in ospedale, fino anche al 40%, era causata da un'infezione della stessa natura di quella che uccideva i chirurghi che si ferivano accidentalmente nel corso di esami su cadaveri o mentre effettuavano interventi su pazienti infetti.

LAVARSI BENE LE MANI. Semmelweis aveva notato che quando i medici che visitavano una donna in sala parto dopo essere stati in una sala operatoria dove avevano compiuto un'autopsia o dopo aver visitato prima una donna infetta, trasmettevano alla partoriente una malattia mortale. Le mani non pulite bene o disinfettate, in sostanza, erano il veicolo della malattia.

Il medico aveva anche notato che nella struttura riservata alle ostetriche, che non facevano autopsie, le morti per febbre puerperale erano molto più basse. Dunque si rese conto che la spiegazione era da ricercare proprio in questo.

Per scongiurare altre morti, propose allora di usare una soluzione di cloro per disinfettare le mani di studenti e professori e in un solo anno riuscì a ridurre le morti del 90%.

Le sue scoperte, però furono osteggiate pubblicamente, per anni, uno scontro che finì per emarginarlo, portarlo all'isolamento. Anche a causa di sfortunate vicende familiari, finì per perdere la ragione e morì in manicomio il 13 agosto 1865.

In una fase storica così difficile per l'umanità a causa della diffusione del coronavirus, il suo insegnamento appare invece di straordinaria rilevanza.

COME LAVARSI LE MANI. Gli esperti, soprattutto oggi, consigliano di lavarsi spesso e bene le mani. Il vademecum per una corretta igiene delle mani spiega che la procedura deve durare 40-60 secondi.

Cliccando qui è possibile leggere i consigli del ministero con tutte le fasi e le modalità del lavaggio delle mani.

