Bare sui camion militari, Fiorello sbotta: "Basta feste sui social, sia lutto nazionale"

"Camion militari per portare le tante bare dei morti e ancora si canta sui balconi?". Inizia così il messaggio di Beppe Fiorello sui social. L'attore siciliano, fratello di Rosario, ha puntato il dito contro le "feste" fatte sui balconi e sui social, senza pensare all'aspetto tragico di questa situazione dovuta al Coronavirus.

"Ancora si fanno battute e battutine spiritose su questa tragedia epocale? E ancora si fanno Happening sui social? Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, silenzio totale per rispetto di queste persone e le loro famiglie, social sì ma senza fare festa. Basta, non si può più ridere".

In queste ore, in tv si vedono immagini di camion militari a Bergamo mentre trasportano le salme. I forni crematori sono al collasso, quindi si è deciso di portali a Borgo Panigale. Nessuna possibilità di ricevere un ultimo saluto dai familiari. Settanta le bare portate dal cimitero di Bergamo in altre città e procedere alla cremazione. Stessa situazione a Brescia dove il numero di vittime per il Coronavirus continua a crescere.

© Riproduzione riservata