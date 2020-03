L'oroscopo di oggi, giovedì 19 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, giovedì 19 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Troppi calcoli a volte sono quasi del tutto inutili, dal momento che potreste avere a che fare con qualche imprevisto davvero… poco “prevedibile”.

Toro. Gli astri oggi non vi concedono proroghe. Messi alle strette, non avrete più scuse per rimandare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti.

Gemelli. Non siete in cerca di passioni estreme e di emozioni troppo forti, in mente avete altri progetti, i quali tenete molto di più. Al lavoro tutto scorre veloce: vi occorrerà in più di una occasione il vostro fiuto proverbiale.

Cancro. Pigri, un po’ per natura del segno, un po’ per quella della giornata, tendenzialmente bloccata con la Luna in ottava Casa, che parla di sogni e di misteri.

Leone. Col partner volete cose diverse, amate in modo diverso ed è diverso il vostro modo di essere, i ritmi, lo stile di vita. Difficoltà nel conciliare vita privata e lavoro.

Vergine. A guidarvi sarà più il desiderio di sperimentare che non l’ambizione. Meglio lasciare che le cose seguano il loro corso, senza forzarle.

Bilancia. Sereni con il partner, dolci con i figli. A fare da pilastro sono le regole e i principi ricevuti e metabolizzati lungo il vostro percorso. In famiglia vi accordate su una questione economica.

Scorpione. Non lasciate a metà le cose che avete cominciato, anche perché in questo momento potreste terminarle in poco tempo e senza troppa fatica.

Sagittario. Giornata allegra e spensierata. Pensieri positivi e clima di collaborazione sono quanto di meglio può offrirvi la Luna in armonico sestile.

Capricorno. La Luna in seconda Casa, la banca dell’oroscopo, oggi v’invita a fare compere on line, anche se il vostro spirito parsimonioso non ve lo consentirebbe.

Acquario. Luna aerea nel segno. Peccato che a darle contro entri in scena il raggio elettrico di Urano, causa di tensioni emotive e familiari.

Pesci. Affrontate con creatività le sfide della giornata, anche quando si tratterà di questioni piuttosto aride. D’altronde non potrete farne a meno.

© Riproduzione riservata