La Sicilia raccontata ai bambini, gli aneddoti nei viaggi virtuali

Dalla narrazione di giganti, eroi e dei capricciosi, protagonisti di suggestivi racconti mitologici, al safari virtuale in giro per le strade di Palermo, alla scoperta dei Geni della città, spostandoci poi a Siracusa, per ricordare l’origine della festa del Pi Greco e parlare del suo scopritore, Archimede: la Sicilia a misura di bambino entra direttamente a casa nostra. Guide turistiche, archeologi ed esperti del territorio siciliano mettono in campo le loro competenze e conoscenze per dare vita a dei momenti di condivisione pensati per intrattenere i viaggiatori più piccoli e tutti gli adulti curiosi di scoprire aneddoti, storie e misteri legati alla Sicilia. Il tutto restando comodamente seduti sul divano di casa.

«L’iniziativa “la Sicilia per bambini a casa tua” nasce come risposta alla quarantena che ci sta obbligando a fare molti sacrifici, per il bene delle nostre famiglie e delle comunità - afferma Chiara Falsaperla, travel blogger, ideatrice del blog claireinsicily.com e promotrice dell’idea -. Rimanere a casa ci sta mettendo a dura prova. Dopo qualche giorno di sconforto ho deciso di reagire e continuare a fare quello che mi riesce meglio: raccontare la Sicilia, a misura di bambino, dove i più piccoli sono i veri protagonisti del viaggio, in questo caso, virtuale. Per farlo, ho deciso di chiedere aiuto a tanti colleghi e amici conosciuti durante questi anni, professionisti che, come me, lavorano nel turismo e condividono l’amore e la passione per la nostra isola».

Molti gli appuntamenti pensati per intrattenere i piccoli viaggiatori e far vivere loro tante suggestive avventure, anche tra le mura domestiche. «Contiamo di creare contenuti almeno tre volte a settimana: video o dirette live in cui ogni professionista darà il suo contributo, portando un po’ di Sicilia a casa dei bambini. I video saranno pubblicati sulla pagina Facebook legata al mio blog, Claire in Sicily - continua la travel blogger -. Ci saranno storie, leggende, letture, ricette, lezioni di vulcanologia e di natura e molte altre sorprese che stiamo preparando per allietare la permanenza a casa dei bimbi e dei loro genitori».

Tanti i professionisti coinvolti, tra cui: Laura Danile, guida turistica e archeologa ad Agrigento (Agrigento Family Tour e PastActivity), Zelia Di Giuseppe e Giovanni Virruso, archeologi preistorici (PastActivity), Giana Di Lorenzo, guida turistica di Palermo (Palermobimbi), Lucia Majorca e Serena Raffiotta, guide turistiche rispettivamente di Siracusa ed Enna, e numerose altre figure che si uniranno a breve al progetto. Ma non solo.

«Ho avuto il piacere di coinvolgere anche il vulcanologo Boris Behncke dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Grazie a lui, potremo portare un po’ di Etna a casa dei bimbi e raccontare l’affascinante mondo dei vulcani. Dato, poi, che cucina fa rima con Sicilia - conclude Falsaperla -, ho chiesto l’aiuto di Annalisa Pompeo, ideatrice di GoSicily Sicilian Cooking Experience, che ci delizierà con le sue ricette siciliane. Le iniziative sono in continuo aggiornamento, quindi, continuate a seguirci. Restiamo a casa, ma non perdiamoci di vista».

