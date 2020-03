Coronavirus, Francesca Barra scoppia in lacrime in tv: "Mi mancano i miei genitori"

"Mi mancano tantissimo i miei genitori". Così Francesca Barra, in casa con il marito Claudio Santamaria, racconta questi giorni difficili per via dell'emergenza Coronavirus in diretta a "Storie italiane".

La Barra si è anche commossa. Pronta la risposta di Eleonora Daniele, la conduttrice, che l'ha consolata dicendo: "Ti capisco, anche io ho la famiglia lontana a Padova".

Francesca Barra, in collegamento col programma via Skype, si è lasciata andare ad un piccolo sfogo, pensando ai genitori lontani: “Loro si trovano in Basilicata e ci stanno guardando. Mi mancano tantissimo. Ognuno vive il distacco come può, ma abbiamo il dovere di comunicare, noi che lavoriamo in questo ambiente. Dobbiamo farlo per le persone sole. Magari con un po’ di evasione, ma ogni tentativo val la pena di essere fatto".

