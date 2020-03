Classifica di Forbes 2020, tre siciliani tra i 100 imprenditori italiani under 30 più influenti

Tre giovani siciliani sono stati eletti dalla rivista Forbes tra i 100 imprenditori italiani under 30 più influenti del 2020. Si tratta di Sergio Pitrone, Giuseppe Mineo e Giulio Lo Nardo.

Da due anni la rivista Forbes seleziona i 100 Under 30 con idee rivoluzionarie in grado di cambiare la nostra quotidianità e sono divisi per 20 categorie differenti.

Ma chi sono i tre siciliani? Sergio Pitrone, messinese di 25 anni, è il co-founder e Ceo di Icast: la prima piattaforma digitale che attraverso un semplice portale permette ai professionisti del mondo della moda di organizzare e effettuare i casting direttamente online. Il giovane, trasferitosi a Milano, ha deciso di creare un unico portale online che faciliti la fase organizzativa e attraverso il quale gestire tutti i casting nella stessa città e archiviarne così lo storico. Il progetto ha così ottenuto il riconoscimento per il settore “art and style”.

Giuseppe Mineo e Giulio Lo Nardo, entrambi 28enni, sono invece i soci fondatori di Pharmap: la piattaforma online per la consegna a domicilio dei farmaci, che si è aggiudicata la menzione da Forbes Italia nella categoria “Healthcare”.

Giuseppe ha pensato ad un servizio di delivery che non riguardasse solo il cibo e così con Giulio, nel settembre del 2016, entrano nel mercato con il loro portale. All'inizio potevano contare su 20 farmacie pilota a Milano e solo dopo due anni furono ben 1500 le farmacie coinvolte in tutta Italia, distribuite in 125 comuni. Adesso i due imprenditori siciliani gestiscono circa 3000 consegne al giorno.

