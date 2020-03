Coronavirus, Vasco lancia un nuovo appello: "Questa è una vera guerra, seguite le direttive"

Vasco Rossi sui social torna a parlare dell'emergenza Coronavirus. Il rocker ha pubblicato una foto su Instagram in cui si vede uno striscione con la scritta: "Medici e infermieri, siete il nostro orgoglio. Grazie".

Come commento allo scatto, ha dunque spiegato: "Ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra. Dovete seguire le direttive per non aggravare la situazione. Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi, per avere un comportamento intelligente e responsabile. Un abbraccio forte e un ringraziamento speciale a tutte le infermiere, gli infermieri i medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea che in questo momento sta affrontando con coraggio e grande impegno questa gravissima situazione".

Un appello dunque alla prudenza e alla responsabilità che ha scatenato i commenti dei fan.

Vasco ha anche aggiunto: "Le esperienze possono essere tante e di tanti tipi. Ti possono sconvolgere, impaurire, elettrizzare o destabilizzare e mentre le affronti, ti senti vivere. In un modo diverso, pieno, totale. Ti senti smarrito, con le spalle al muro ma devi vincere lo smarrimento. Poi sopravvivi, riscopri il mondo. Tutto quel mondo dimenticato e vario. Lo rivedi, ma con un occhio diverso".

© Riproduzione riservata