Paura per Javier ad Amici: il ballerino si sente male in diretta tv, Maria De Filippi ferma la gara

Malore in diretta tv per un ballerino di Amici. Durante il serale andato in onda ieri su Canale 5, Javier - impegnato in una serie di sfida in successione - si è steso per terra lamentando forti dolori alle gambe.

Stava sfidando un altro compagno, Jacopo, ma a fine esibizione ha ceduto finendo per terra. Momenti di preoccupazione fra i presenti, tanto che Maria De Filippi ha deciso di sospendere per un attimo la gara. La conduttrice ha comunque tranquillizzato tutti, spiegando che il malore è stato causato da un "accumulo di acido lattico" povocato dalle esibizioni fatte di continuo. Aiutato a rialzarsi, il ballerino si è riposato un po', riprendendosi poi del tutto.

