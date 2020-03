"Ritorno al futuro", Marty McFly e Doc di nuovo insieme per beneficenza: gli attori oggi

I due attori protagonisti della saga cult "Ritorno al futuro" tornano insieme ma stavolta per un progetto benefico. Christopher Lloyd e Michael J. Fox si sono riuniti per un torneo di beneficenza organizzato dalla Fondazione Michael J. Fox, che punta a trovare una cura per il morbo di Parkinson. Proprio J. Fox è affetto da questa malattia.

"Andare a 88 miglia all'ora per una serata di poker", ha scherzato Lloyd, oggi 81enne. Ancora oggi i film degli anni '80, diretti da Robert Zemeck, rappresentano un vero e proprio cult del cinema mondiale.

Nella saga Michael J. Fox interpretava il personaggio di Marty McFly mentre Christopher Lloyd era il famoso Emmett L. "Doc" Brown.

© Riproduzione riservata