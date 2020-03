L'oroscopo di oggi, lunedì 2 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, lunedì 2 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Di lunedì, insieme al tailleur o alla giacca manageriale, indossate una maschera che non vedete l’ora di togliere appena usciti dall’azienda.

Toro. Spirito di squadra con i colleghi, dove non arriva l’uno interviene l’altro, al riparo da invidie e critiche, per tagliare insieme il traguardo.

Gemelli. Luna protagonista nel segno. Peccato che il Sole e Mercurio le diano contro e vi confondano mente e cuore, turbando le relazioni con l’esterno. Al lavoro siete versatili e creativi, eppure sfondare non è facile come sembra, specie se mancano i fondi.

Cancro. Idealisti come siete, non tradite mai i vostri credo, nemmeno quando, sotto tiro di nemici e rivali, sarebbe conveniente fare il doppio gioco.

Leone. Trattative aziendali o personali. L’interlocutore vi guarda accondiscendente, affascinato dalla vostra personalità e dalla sicurezza dei vostri modi.

Vergine. La Bianca Signora transita alta nel cielo e in quadratura, facendovi rincorrere ambizioni professionali, senza però riuscire a realizzare granché.

Bilancia. Giornata ideale per scrollarvi di dosso ogni residuo di apatia. La Luna vi esorta a muovervi, uscire, incontrare gente, allacciare contatti.

Scorpione. Un filo di possessività, del tutto naturale per uno Scorpione geloso delle proprie cose e dei propri affetti… il partner ormai non ci fa più caso!

Sagittario. Occhio a non firmare contratti che non vi convincono, in una trattativa delicata chiedete supporto a un collega più esperto che vi faccia da spalla.

Capricorno. Vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull’efficienza che da sempre vi contraddistinguono.

Acquario. A contatto con il pubblico siete sempre i beniamini, il vostro sorriso alleggerisce le incombenze e dissolve i malumori di chi attende in fila.

Pesci. In conflitto con la Luna disarmonica, la coppia Sole-Mercurio nel vostro segno è pronta a sollevare una quantità di sensazioni così forti da turbarvi.

