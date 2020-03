Body shaming, Elodie torna a parlare di Masini: "Più attenzione quando si parla di magrezza"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Elodie è tornata a parlare del litigio con Marco Masini a Sanremo.

La cantante infatti non ha preso bene una battuta del collega sul suo aspetto fisico, definendosi vittima di un vero e proprio body shaming.

Tuttto è nato quando Masini ha invitato Elodie a mangiare di più, sottolineando la sua eccessiva magrezza.

Elodie non ha nascosto di essersi sentita "profondamente ferita" dalle parole di Marco Masini. Di fatto, quella lite è stato un pretesto - ha ammesso la stessa Elodie - per parlare del problema, ossia del body shaming. Un fenomeno che colpisce migliaia di donne in tutto il mondo.

"Bisognerebbe stare più attenti a come si usano le parole", ha detto Elodie. "La mia è una magrezza sana - ha rassicurato la cantante -. Non mi è piaciuto quello che mi è stato detto".

"Io parlo per tante altre donne. Perché io non posso piacermi con 5 chili in più o in meno? Chi dice qual è la normalità? Si tratta anche di costituzione", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata