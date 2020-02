Torna oggi il serale di Amici: le novità del 2020 e gli ospiti di stasera

Da questa sera ritorna, con la diciannovesima edizione, il serale di Amici di Maria De Filippi e sarà un testa a testa con la Corrida di Carlo Conti su Rai1.

Tante le novità di quest’anno per il talent show musicale più seguito d’Italia. Innanzitutto non vi sarà più la suddivisione dei concorrenti in due squadre – bianchi e blu – ma i ragazzi e le ragazze si scontreranno attraverso delle sfide dirette per categoria, il vincitore di ognuna di esse verrà deciso dal pubblico con il televoto. Altra novità di quest’anno sarà l’assenza dei coach, vista la mancanza delle squadre ed infine Amici 2020 sarà caratterizzato da alcuni ospiti fissi tra cui due leggende della musica italiana Al Bano e Romina Power che vedremo in azione già questa sera alle 21:20.

Le puntate dello show della De Filippi saranno nove, nella sesta si deciderà il vincitore del programma mentre nelle ultime tre si scontreranno le “vecchie glorie” di Amici assieme al vincitore o alla vincitrice di questa edizione. Tra i concorrenti delle ultime puntate vi saranno Michele Bravi ed Enrico Nigiotti reduce dalla partecipazione di Sanremo 2020. Invece i concorrenti di questa sera, nonché delle prossime puntate del talent show targato Mediaset saranno rispettivamente nella categoria cantanti: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina; mentre nella categoria ballo saranno: Nicolai, Valentin, Javier e Talisa.

La giuria di Amici 19 è quasi del tutto nuova. Tra i giudici ci sarà Vanessa Incontrada, che torna dopo ben dieci anni assieme a Maria De Filippi in Mediaset dopo il programma “Let’s dance” condotto per l’appunto nel 2009 assieme a Claudio Amendola. A lei si uniranno anche il disc jokey Gabry Ponte, Loredana Berté e Tommaso Paradiso. Infine i due tecnici di ballo e canto saranno Beppe Vessicchio (protagonista anche del tour de Le Vibrazioni che parte a marzo proprio dalla Sicilia) e Luciano Cannito.

Tanti gli ospiti che vedremo stasera oltre ad Al Bano e Romina Power: Massimo Ranieri; Ghali che ha presentato da pochissimo il suo nuovo album ‘DNA’; Alessandra Amoroso; il rapper J – Ax; Ermal Meta ed Elisa ex coach di Amici.

Quest’anno non faranno più parte del cast Pio e Amedeo, ma a prendere il loro posto ci sarà il comico romano Maurizio Battista assieme a Luciana Litizzetto a partire già da questa sera.

Questo sarà il primo anno in cui Maria De Filippi condurrà due programmi in prima serata e in due giorni consecutivi (come sempre domani ci sarà l'appuntamento con C'è Posta per Te). Ma ha spiazzato anche la scelta di inserire tra gli ospiti di questa sera anche Mattia Santori, il leader del movimento delle Sardine.

© Riproduzione riservata