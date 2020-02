L'oroscopo di oggi, giovedì 27 febbraio: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, giovedì 27 febbraio. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Stuzzicata da Marte la Luna nel segno, indifferente alle critiche e incurante dei rischi, affronta d’impulso ostacoli e problemi vari. Scarsa diplomazia, ma in alcuni casi un approccio diretto è quello che ci vuole.

Toro. Rivedendo con calma il vostro operato, facendo leva sulla capacità introspettiva, potrete fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie.

Gemelli. Basta che la Luna guadagni pimpante il segno dell’Ariete, perché il corso delle emozioni si riposizioni sul binario giusto. Ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una circostanza insoddisfacente.

Cancro. Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare vicende e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero.

Leone. Energia da vendere e umore alle stelle, con la Luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali, avete l’occasione per rifarvi.

Vergine. Frequentando ambienti dove circolano idee nuove o accettando inviti di un certo livello sociale, avrete l’opportunità di mettervi in luce.

Bilancia. Giudizi sbagliati, azioni precipitose e dispersive rischiano di offuscare la vostra immagine professionale recentemente conquistata.

Scorpione. Sollecitati da Marte, Sole e Mercurio, le intuizioni si trasformano in azioni. Disponibilità verso gli altri, impegno sociale attivo e fattivo.

Sagittario. Vi sentite pieni di forze e motivati per mettere in cantiere progetti, trovare soluzioni vincenti e organizzare un viaggio per il prossimo weekend.

Capricorno. Sotto il tiro della Luna in Ariete, la sfida è avvincente. Mantenete il controllo senza commettere falli: gli amici dagli spalti tifano solo per voi.

Acquario. Con il sestile della Luna, che garantisce risorse energetiche e vi aiuta a canalizzare la volontà in una direzione precisa, la giornata è una passeggiata.

Pesci. Rinunciare a un vantaggio immediato a favore di uno più stabile, però di là da venire, è una scelta coraggiosa di cui non dovrete pentirvi.

