L’oroscopo di oggi, venerdì 21 febbraio: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, venerdì 21 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs. Gemelli, Cancro, Sagittario i segni più fortunati.

Ariete. Le opportunità non mancano, per afferrarle dovete gettarvi nella mischia e prendervi il rischio. Accettate un’occupazione extra per pareggiare i conti.

Toro. Non è il caso di impensierirvi per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese.

Gemelli. La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare questo venerdì nel modo migliore.

Cancro. Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile di quanto ipotizzato. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo.

Leone. Un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro. Discussioni appassionate sulle questioni che vi premono di più.

Vergine. Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esplorate nuovi territori soprattutto nella sfera professionale.

Bilancia. Un antidoto contro lo stress e i ritmi troppo intensi oggi ve lo fornisce la Luna in Acquario. L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conoscenze da coltivare.

Scorpione. Grandi protagonisti e assilli: il lavoro, le ambizioni personali che divergono dalle esigenze dei vostri cari e la difficoltà a mediare.

Sagittario. La Luna in Acquario è un buon passaporto per un viaggio nel weekend. In treno, in aereo o in auto, in viaggio troverete gli stimoli che state cercando.

Capricorno. Persone intriganti, emozioni intense: la passione in questa fase vi infiamma. New entry interessanti anche in ambito lavorativo. Con l’amore siete un po’ ai ferri corti, confusi e piuttosto demotivati.

Acquario. Tutto oggi sembra andare controcorrente riguardo le aspettative. Un serie di intralci non preventivati scompiglia la tabella di marcia. La quotidianità presenta percorsi a ostacoli da dribblare con agilità.

Pesci. Giornata priva di grandi eventi ma sostanzialmente tranquilla. Assecondate il bisogno di svago, di relax e di buona, stimolante compagnia.

