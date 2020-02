L’oroscopo di oggi, mercoledì 19 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, mercoledì 19 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. È naturale che siete di umore grigio piombo. Questioni estranee alla vita di coppia provocano malintesi, incomprensioni ed equivoci. L’eccessiva rigidità in merito a idee e convinzioni vi aliena molte simpatie.

Toro. Oggi la Luna continua a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite in compagnia, passeggiate romantiche.

Gemelli. La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso ostacolo per voi, sempre che moderiate le aspettative.

Cancro. Sotto il tiro della Luna, la malinconia agisce da doccia fredda nelle relazioni con gli altri. Empatia e dialogo per sciogliere il ghiaccio.

Leone. Nel lavoro rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione e men che meno di far ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare.

Vergine. Certe scelte, prima di agire, devono essere meditate con calma e pazienza. Siate disposti ad apportare, se necessario, anche qualche modifica.

Bilancia. Meglio non stuzzicarvi, oggi che la Luna vi tiene sotto tiro mettendo in luce i punti meno piacevoli del vostro carattere. Reazioni fuori luogo.

Scorpione. La coppia Luna-Giove funziona come un trampolino perfetto per l’attività. Consapevoli delle vostre qualità, pretendete ciò che vi spetta. Sorprese in merito a un avanzamento o a una richiesta di trasferimento.

Sagittario. Anche se non siete in giro per il mondo, la fase ha comunque una sua importanza. State riscoprendo il piacere della stabilità, valori e persone trascurati.

Capricorno. I rapporti con i vostri familiari dovrebbero acquistare spessore, stima e fiducia reciproci. È il momento di tirare più frecce possibili dal vostro arco.

Acquario. Avete fascino e la capacità di entrare in sintonia con chi vi circonda, anche se tendete ad essere volubili e irrequieti. Interrogatevi sui motivi.

Pesci. Potrete far fruttare la vostra professionalità, per fare un salto di qualità oppure operare dei cambiamenti. La Luna vi spiana la strada.

© Riproduzione riservata