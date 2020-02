Morgan in un audio esclusivo su Facebook: "Io trattato peggio di un cane"

“Io inaffidabile? Ma neanche per sogno”, così inizia l'audio esclusivo pubblicato dallo stesso Morgan nella sua pagina Facebook. Il cantante è tornato a commentare la lite con Bugo avvenuta al Festival di Sanremo.

"Bugo e la Mescal mi sfruttano per salire su quel palco dell’Ariston, ma quando ci selezionano mi trattano peggio di un cane: mi umiliano musicalmente. Una squadra di sciacalli che vogliono togliersi Morgan dai co*****. La cover era l'unico momento in cui potevo esprimere la musica. Di un cantante che fa l'amico e che ha la smania di successo non ti puoi fidare. Allora io gli rispondo sul palco, un luogo a me familiare. Ma Bugo se la dà a gambe, ha paura. Prima non esisteva ma adesso è famoso. Morgan non è affidabile? La verità è che è Morgan che spacca il culo alla gente".

Qui sotto trovate l’audio completo condiviso da Morgan sui social

