L’oroscopo di oggi, domenica 16 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, domenica 16 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna in Sagittario si rivela un’eccezionale riserva di energia, ottimismo ed entusiasmo. Notizie da amici lontani, trasferte al riparo da rischi.

Toro. Recuperata l’armonia, oggi al centro dell’attenzione ci saranno faccende economiche da gestire e nuovi oneri finanziari da valutare.

Gemelli. Divergenze di opinioni con i collaboratori e con il partner interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando disagio. Ritardi negli spostamenti. Contrasti in casa.

Cancro. Potete osare di sicuro, le idee sono attuabili. Viaggi e public relations sono sotto l’egida della scorrevolezza. Coltivate l’amor proprio.

Leone. Con l’aiuto della Luna in Sagittario, è facile affrontare e superare d’un balzo ogni ostacolo. Una battaglia vinta, un gesto di stima non atteso.

Vergine. Questa domenica non è idilliaca, anche a causa della Luna ostile, ma il cielo non vi abbandona e a darvi manforte da oggi scende in campo Marte.

Bilancia. Lo spirito positivo con cui affrontate la giornata è di per sé garanzia di benessere. Uno stato di grazia che allontana qualsiasi ansia. La Luna in Sagittario imprime uno sprint ai vostri propositi.

Scorpione. Una fase senza punti oscuri, ma anche senza momenti esaltanti. Fate pure qualche strappo alla regola senza accantonare il buonsenso. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevate un po’ sottovalutato.

Sagittario. Mettete al fuoco tutta la carne che volete, mantenendo sempre i piedi per terra e non rimarrete delusi dai risultati. Portate avanti i vostri piani. In coppia e con gli amici c’è un bello scambio fatto di complicità e calore.

Capricorno. Ottima atmosfera per stilare una sorta di bilancio, con una panoramica che abbracci un po’ tutti i settori, volta a chiarire certe perplessità. Desiderio di quiete, atteggiamento piuttosto schivo.

Acquario. Il cielo vi offre una visione a tutto campo per definire i contorni delle vostre iniziative ed ottimizzare gli sforzi per raddoppiare gli utili.

Pesci. Clima un po’ opaco. Accontentatevi di fare il minimo indispensabile, riposate il più possibile e difendete a spada tratta il vostro equilibrio. Nonostante gli stimoli, perdete interesse per le cose concrete.

