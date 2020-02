Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto parla del tradimento di Fede: "Non mangiavo più"

Essere bellissime non basta per essere immuni al tradimento. Lo sa bene Paola Di Benedetto, ex "Madre Natura" a Ciao Darwin, che ha parlato del dolore provato dopo il tradimento del suo Federico, del duo "Benji e Fede" nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La modella si è aperta ed ha raccontato tutto il suo dolore.

«Il momento più brutto della mia vita. Non mangiavo più, ad un certo punto sono venuti i miei genitori a dirmi adesso ti siedi e mangi - ha detto la Di Benedetto -. Volevo chiudere tutto, gli ho detto che non doveva più parlarmi. Poi, quando è scesa la rabbia, ho pensato perché devo perdere un amore così?».

Vivo da sola a Milano da due anni - ha spiegato ancora, commossa, la 25enne - Nei momenti difficili ti ritrovi da sola in stanza. La mia famiglia c'è sempre stata, ma in quel momento c'era Paola con paola. Me la sono dovuta vedere con me stessa, ma è stato un tassello in più per la mia crescita. Ho una consapevolezza in più". Infine il grazie ai suoi genitori e un messaggio per tutti quelli che stanno soffrendo per amore: "Spero di dare ai miei figli almeno la metà di quello che i miei genitori mi hanno dato in questi 25 anni di vita. In amore ci vuole coraggio. Bisogna sempre accantonare l'orgoglio e saper fare il primo passo".

