L’oroscopo di oggi, martedì 11 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, martedì 11 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Se siete in tensione, calmatevi: vi ci vuole un’analisi razionale della situazione che vi permetta di accettare nel modo migliore le novità.

Toro. La Luna propizia in Vergine, sbrigate le incombenze in un lampo. Concreti e ordinati, riuscite a dirigere le attività senza prevaricare. Una cena improvvisata avrà successo.

Gemelli. Sotto il tiro della Luna, trovate difficoltà ad organizzarvi. Fortunatamente qualcuno vi dà generosamente una mano, togliendovi dallo stallo.

Cancro. Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna in Vergine che appiana gentilmente i contrasti offrendovi un punto di vista differente. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente.

Leone. Forse oggi avrete degli spunti per riflettere su quanto in passato avete regalato senza tenere niente per voi. Non è egoismo, ma sopravvivenza.

Vergine. Grazie alla Luna nel segno, avete i numeri per vincere qualunque scommessa. Anche il traguardo più ambito è a portata di mano!

Bilancia. Se il vostro stato d’animo è fluttuante, sarete tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andateci piano: è rischioso. Risentite del clima ballerino all’interno dei rapporti.

Scorpione. Luna in Vergine e Plutone in Capricorno: configurazione ideale per guadagnarvi la stima dei colleghi, avanzare richieste, inoltrare proposte. Giornata ottima per i single!

Sagittario. Dovrete fronteggiare qualche imprevisto o adattarvi a nuove esigenze pratiche, e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi.

Capricorno. Con il favore della Luna, risolverete molti problemi. Complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà.

Acquario. C’è una matassa da sbrogliare, più che altro con voi stessi? Una voce interiore vi guiderà. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Un’annosa questione può essere affrontata e risolta.

Pesci. Impossibile non arrendersi dolcemente all’amore quando tutto congiura per farvi perdere la testa. L’esperienza del passato diventa una risorsa.

