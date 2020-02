L’oroscopo di oggi, martedì 4 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, martedì 4 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. È davvero un buon giorno, grazie alla Luna e a Marte. Ideale per dare una festa, mettersi in viaggio, occupare la scena con tono vivace e scanzonato.

Toro. Saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti ed... efficaci. In famiglia clima sereno e collaborativo. Sogni premonitori.

Gemelli. La Luna e il Sole vi favoriscono promuovendo incontri e progetti. Cogliete l’occasione al volo, preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi.

Cancro. Nulla di nuovo sotto il cielo dell’amore, forse vi sentirete un po’ annoiati, ma non inseguite diversivi a tutti i costi. Inclinazione all’interiorità.

Leone. Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che a prescindere dall’età vi rende sempre evergreen.

Vergine. Giornata incerta, piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona, partner... da smascherare. Tenendo sotto costante controllo la salute, finite per farne una malattia.

Bilancia. Una configurazione briosa rende questo martedì gioioso e particolarmente spensierato. Pace fatta con la dolce metà dopo un bisticcio. Una gita culturale.

Scorpione. Organizzate una rimpatriata con dei vecchi compagni di scuola. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un dvd, ascoltare un cd uscito di recente. Attivatevi e programmate una vacanza di gruppo sulla neve.

Sagittario. Terrete testa agli intralci senza perdere il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi, ma non forzate i tempi, come sapete: “Se son rose fioriranno”.

Capricorno. Godetevi un giorno intero di quiete che sembra essere così ben condivisa dall’amato e dai familiari; il segreto della felicità sta nelle piccole cose.

Acquario. Con il favore della Luna nei Gemelli, esaltata dall’armoniosa posizione del Sole, è naturale che vi sentiate su di giri. Comunicativa irresistibile.

Pesci. Non perdete la calma, se non tutto andrà come desiderato e non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino.

