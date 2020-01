L’oroscopo di oggi, giovedì 30 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, giovedì 30 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna nel segno viene accarezzata dal Sole, ma bistrattata da Giove. Non complicate il rapporto con la persona amata con decisioni azzardate.

Toro. Con Giove che sprizza gioia da tutti i pori, anche oggi troverete spunti piacevoli nelle cose meno esaltanti che caratterizzano il solito tran tran.

Gemelli. Insieme a un vecchio amico urge chiarire un malinteso, se non volete che nel tempo si trasformi in un elemento di rischio per il vostro rapporto.

Cancro. Essendo la Luna in sestile al Sole ma quadrata a Giove, nelle vostre attività meglio non contare sulla fortuna, puntate piuttosto sulla vostra determinazione.

Leone. Il partner si interesserà ai vostri obiettivi, e vi affiancherà con suggerimenti mirati e davvero preziosi. Cercate di sfruttare al meglio.

Vergine. Un rapporto affettivo, su cui non avete scommesso finora con tanta convinzione, si sta facendo via via sempre più importante e coinvolgente.

Bilancia. A causa della Luna nell’opposto Ariete, oggi faticherete a relazionarvi con chi vi vive accanto: ne percepirete una superficialità che vi innervosirà.

Scorpione. Grazie a Venere, Giove e Saturno dalla vostra parte, in amore vi metterete in gioco. Sarete incisivi, concreti, ma anche sensuali e appassionati.

Sagittario. Sarà anche per la Luna in Ariete, che porta acqua al vostro mulino, se riuscirete a mettere le ali a un sogno condiviso con la persona che amate.

Capricorno. Per colpa della Luna in Ariete che si quadra a Giove congiunto, oggi fate attenzione ai passi più lunghi della gamba in caso di acquisti e investimenti.

Acquario. Con il Sole nel segno in sestile alla Luna in Ariete, in famiglia riservate il giusto spazio alla collaborazione, al sostegno reciproco e all’armonia.

Pesci. Metterete da parte ogni ripensamento del cuore e cercherete saggiamente di costruire qualcosa di solido con la persona che vi è accanto da tempo.

© Riproduzione riservata